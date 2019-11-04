GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe mağlubiyeti sonrası Fırat Aydınus'a ve MHK'ye tepki gösterirken zehir zemberek sözler sarf etti. A Spor’a telefonla bağlanan Ağaoğlu, “Köşemize çekilmiş oturmuş, başımızda taş gelince tepki koyan bir kulüp değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Sahaya 5-6 futbolcusundan yoksun çıkan bir takımın hakkını bu tür hatalarla cezalandırılması adaletin ortadan kalktığını gösteriyor. Ayrıca bunu hata olarak da görmüyorum. Bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.

HAKKIMIZ ÇALINMASIN YETER

■ AĞAOĞLU, şunları söyledi: “Biz hiçbir maçta haksız bir galibiyeti, hatta haksız bir düdüğü istemediğimizi defalarca söyledik. Hakkımız olmayan bir şeyi hiç istemedik. Hakkımız çalınmasın yeter, hakkımız çalınmasın yeter! Göztepe'nin galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Bu başka takım karşısında da olabilirdi. Bırakın maçın neticesini sahada oynanan futbol belirlesin. Pozisyonu izledikten sonra penaltıyı kimin kullanacağını düşünmeye başladım. VAR neden var?”