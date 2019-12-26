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26 Aralık 2019 Perşembe 10:05:23 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 10:06:37

VAR kayıtları açıklanacak mı? IFAB ve TFF'den açıklama...

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) CEO'su Lukas Brud, Türkiye'de yaşananlarla ilgili konuştu.

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) CEO'su Lukas Brud'e telefonla ulaşan Sabah Gazetesi, Türkiye'deki tartışmaları sordu.

Noel tatilinde olan ve sorulara şaşıran Brud, geçen sezon yapılan röportajdaki (27 Nisan 2019) hemen hemen aynı ifadeleri kullandı.

Brud'e "Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Buna destek olan takımlar da var. Bu bir resmi başvuru. Böyle bir şey olur mu?" diye soruldu.

IFAB CEO'su, "Türkiye'yi her an takip etmiyoruz. Biz 'yayınlayın ya da yayınlamayın' demeyiz. Böyle bir görüşümüz yok. Bu ülkenin futbol kurumunu (Yani TFF) ilgilendiren bir durum. Ancak diyalogların yayınlanmasını önermiyoruz. Bunu bir kez yaparsanız hep yapmak zorunda kalırsınız. Bizim iletişimin daha iyi hale gelebilmesi için bazı çalışmalarımız var. Bunları konuşuyoruz, 2020'de açıklayacağız. Futbolseverler tatmin edici cevaplar alacaktır."

TFF CEPHESİ: PROTOKOLE UYGUN DEĞİL

TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruları incelemeye aldı. Bilindiği gibi hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, TFF'ye başvuru yaparak kayıtların açıklanmasını istemişti. TFF yönetiminin konuyu değerlendirerek iki kulübe yazılı olarak yanıt vereceği kaydedildi.

TFF'nin açıklamasında, "VAR protokolüne göre kayıtların açıklanması doğru değil. Böyle bir paylaşım yapmayacağız" diyerek iki kulübü de reddedeceği öğrenildi.

KULÜPLER CEPHESİ: ŞEFFAFLIK FAYDA SAĞLAR

Bu sezon hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerden biri olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu da VAR tartışmasına katıldı. VAR kayıtlarının açıklanmasının adalet yönünden daha olumlu bir süreci beraberinde getireceğini ifade eden Ağaoğlu, "VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim bu konudaki duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. VAR kayıtlarının açıklanmasında bence hiçbir sıkıntı yok. Şüphesiz ki daha şeffaf olur. Şeffaflık, neresinden bakarsak bakalım Türk futbolunun gelişimine olumlu etki eder" şeklinde konuştu.

(Sabah)

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