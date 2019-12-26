'VAR’a zaman kalmadı'

GÜNEŞ

■ KULÜPLER Birliği Vakfı'nın dünkü toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Mehmet Sepil, uzun zamandır biriken çok sayıda konuyu görüştüklerini söyledi. Hastalanan ve serum takılan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz haricinde bütün başkanların toplantıya katıldığını vurgulayan Sepil, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin VAR kayıtlarının açıklanmasını istediğinin sorulması üzerine, “Bu konuyu görüşmedik. VAR konusu her hafta maçlardan sonra çıkıyor. O kadar çok konu var ki... Bir sonraki toplantıda konuşuruz” diye konuştu.

KORSAN YAYINI KONUŞTUK

■ BAŞKAN Mehmet Sepil, toplantının en önemli gündem maddesinin Digitürk’ün korsan yayınlardan olan şikayeti olduğunu anlatarak, “Digitürk’ün bize müraacatı vardı. Çok uzun zamandır şikayetleri vardı. Digitürk yetkililerini çağırdık. Bu sorun Digitürk’ün değil Türk futbolunun sorunudur. Çözülmesi için biz de çalışacağız” dedi. Önümüzdeki günlerde önemli bir spor çalıştayı olacağını anlatan Sepil, “3 veya 4 gün sürecek. Tüm spor dalları katılacak. Biz de bu çalıştayda nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında konuştuk” dedi.

SPEKÜLASYONLAR OLMAZDI

■ KULÜPLER Birliği toplantısından çıkan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, VAR kayıtlarının açıklanmasının yararlı olacağını savunarak, “Şeffaflık Türk futbolunun gelişmesine yardımcı olacaktır” diye konuştu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Zorlu Center’da görüşmesiyle ilgili de görüşü sorulan Ağaoğlu, “Federasyonda’ yapılsaydı daha doğru olurdu. Spekülasyonlardan bu şekilde daha uzak kalınırdı. Bu sorunun muhatabı toplantıya katılanlar” ifadesini kullandı.

BENİ KİMSE ARAMADI

■ MEHMET Sepil, harcama limitlerinin artırılması konusunda hiçbir kulüp başkanının kendisini aramadığını söyledi. Sepil, “Bu konuda federasyonun verdiği bir karar var. Buna herkes uyacak. Burada karar mercii federasyondur. Sadece limitin yüzde 40'dan 30'a çekilmesi değil yapılan bütün değişiklikleri geri çektiğini söyledi. Federasyondan kulüpler birliği olarak kulüplerin fikirlerini almasını onlarla görüşmesini rica ettim. Beni hiçbir kulüp başkanı aramadı, yüzde 30'dan 40'a 50'ye çıksın diye” ifadesini kullandı.