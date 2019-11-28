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28 Kasım 2019 Perşembe 09:39:08 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 09:40:23

Van Persie'nin menajerinden Beşiktaş'a 2 transfer önerisi

Hollandalı yıldız Robin van Persie'nin menajerinden siyah-beyazlı yöneticilere iki isim önerildi.

Son dönemdeki iyi gidişatın havasına kapılmak istemeyen siyah-beyazlı kulüp, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Quaresma'nın ayrılmasının ardından yeni transferlerden de beklenen verimi alamayan Kara Kartal'da kanat transferine kesin gözüyle bakılıyor. 

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'da transfer sinyalini vermişti. Geniş kapsamlı bir çalışma sürdüren Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi için daha önce çalıştığı menajerlerle görüşme sağlıyor. Futbolun başına getirilen Erdal Torunoğulları'nın, menajer Kees Vos'la bir araya geldiği, Vos'un Beşiktaş'ın kanat ve forvet oyuncusu aradığını bildiğini söyleyerek önerilerde bulunduğu belirtildi. 

Vos'un önerdiği isimlerden birisi sezon başında Club Brugge'dan 18 milyon euro'ya Bournemouth'a giden ama beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Arnaut Danjuma ve Rennes'de beklentilerin altında kalan forvet oyuncusu 23 yaşındaki Jordan Siebatcheu oldu. 

Torunoğulları Vos'a, öncelikle Lens sorununu çözerse kendisiyle iş yapabileceğini bu isimleri düşüneceklerini söyledi. 

LENS AYRILACAK

Geldiği günden bu yana uyum sorunu yaşayan Jeremain Lens'i devre arasında gönderme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, Lens'in menajeriyle masaya oturacak. Her ne kadar Lens ile ilgili nihai karar Abdullah Avcı'nın raporu sonrası verilse de yöneticiler Lens'e ve menajerine "Her şey olabilir, kendinize kulüp bakın. Uygun bir teklif olursa biz de size her türlü kolaylığı sağlarız" diyecek. 

(Fotomaç)

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