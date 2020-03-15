15 Mart 2020 Pazar 15:16:41 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:17:36
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım." ifadelerini kullandı.
Garay, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
(AA)
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