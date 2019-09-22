22 Eylül 2019 Pazar 10:38:50 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 10:40:15
Valencia Galatasaray'ın elinden kaçmış
MANCHESTER United’dan ayrılmaya karar verdikten sonra G.Saray’ın gündemine gelen Ekvadorlu Valencia için itiraf geldi.
AKŞAM
MANCHESTER United’dan ayrılmaya karar verdikten sonra Galatasaray’ın gündemine gelen Ekvadorlu Antonio Valencia için itiraf geldi.
Quito yöneticisi Paz, “Galatasaray, bizim teklifimizin 3 katını önerdi. Fakat o ülkesine döndü” dedi.
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