Valencia, Falcao transferinde Galatasaray'a rakip oldu

İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia, Radamel Falcao transferinde Galatasaray'a rakip oldu.

İspanya'da yayın yapan Sport gazetesinde yer alan haberde; Teknik direktör Marcelino'nun talebi sonrası Valencia yönetiminin, Falcao için Monaco'yla masaya oturduğu belirtildi. Valencia, Radamel Falcao'yu bonservis bedeli ödemen kadrosuna katmak istediğini Fransız kulübünün yöneticilerine iletti.

Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes ile de temasa geçen Valencia, yıldız oyuncunun maaş isteğiyle ilgili de bilgi aldı.

Haberin detayında ise; Valencia'nın Falcao için bütçesinin fazla olmadığı ve bu transferin ancak 'ekonomik' olması durumunda gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon euroya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. (Sporx)