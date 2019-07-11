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11 Temmuz 2019 Perşembe 10:14:21 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:41:40

UYAFA CUP'ta ilk imzalar atıldı

UYAFA CUP mini dünya kupası için Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Levent Karaca ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ön protokolü imzaladı.

TM Dijital Haber Merkezi

"Geleceğin için sağlıklı beslen, hareketli yaşa, toprağını işle ve suyunu israf etme!" misyonuyla yola çıkan ve özellikle kırsal kesimdeki yaşları 06 ila 12 olan yetenekli çocukları keşfederek hem onlara hem de o çocukların ailelerine yeni bir ufuk açan UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Başkan Özcan Şimşek önderliğinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Dün UYAFA’nın Beşiktaş’taki binasında basın mensuplarının karşısına çıkan ve akademinin yeni hedeflerini açıklayan Başkan Şimşek yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yetenekli çocukları bulup keşfedeceklerini, onlara Türkiye’nin büyük takımlarını hatta Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin kapılarını açacaklarını açıklarken, bu kapsamda yurtdışında düzenlenecek turnuvalarda da daha önce Şırnaklı çocuklarla İspanya’da yakalanan başarıları yeniden yaşatacaklarını belirtti.

Erzurum’dan Kadir Taşçınar’ı Göztepe’ye, Şanlıurfa’dan Abdülkadir Çelik’i Bursaspor’a, Şırnak’tan Ekrem Yarar’ı Trabzonspor’a, Bozan Uymaz'ı Galatasaray'a, Ahmet Eren Akgüney'i Altınordu'ya vererek UYAFA’nın misyonunu ve vizyonunu tüm Türkiye’ye ispatlayan UYAFA, kendi 'UYAFA Futbol Eğitim Kitabını' hazırlamaya başlarken Başkan Özcan Şimşek’in ‘Dünya konjoktüründe değişiklik yapacağız, 6 kıtada kıta başkanlığı 200 ülkede ülke temsilciği, 81 ilimizde il temsilcilikleriyle kendi programlarımızı uygulayarak lisans öncesi yetenekli çocuklarımıza futbol okulları açmak istiyoruz” açıklamaları projenin dolu dizgin yoluna devam edeceğini gösterdi.

İşte UYAFA Başkanı Özcan Şimşek’in açıklamaları…

Bizim amacımız özellikle kırsal kesimdeki yetenekli çocukları keşfedip, kesinlikle bir ücret karşılığı beklemeksizin bu çocukları Türkiye ve Avrupa’nın önemli kulüplerine kazandırmak. Çocukların altın öğrenme yaşı 8-10 yaş arasıdır, eğer çocukların yeteneklerini ne kadar erken keşfedip onları Türkiye ve dünya futboluna sunarsak gelişimlerine ve eğitimlerine erken başlamış olurlar, biz bu konuda biraz geç kalıyoruz. Şu anda Şırnak’taki şampiyon olan çocuklarımızı tekrar davet ettiler Ekim 2019’da tekrar gideceğiz. Biz bu işi geleneksel hale getireceğiz, amacımız düzenleyeceğimiz turnuvalara Türkiye ve dünyanın alt yapı koordinatörlerini çağırıp sahadaki yetenekli çocuklarımızı sunacağız.

UYAFA CUP’DA İLK İMZALAR ATILDI 

UYAFA ( Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi ) olarak, ‘Gelecegin icin saglıklı beslen, haraketli yasa, topragını isle ve suyunu israf etme’ Projesi kapsamında 2022 Dunya Kupası oncesi Eylul - Ekim ayında ‘UYAFA CUP’ Mini Dunya Kupası İçin Avrupa Turk Futbol Federasyonu Başkanı Levent Karaca ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ön protokolu imzaladı. Turnuva; Sanlıurfa Göbeklitepe, Erzurum Yuksek Irtifa Kamp Merkezi, Sarıkamıs¸ Kayak Merkezi, Istanbul Riva, Antalya, Izmir ve diğer ilerimizden birinde yapılacak.

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