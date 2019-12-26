Uruguaylı imzalıyor

  • Bist 100
    113736
  • Dolar
    5,9390
  • Euro
    6,5907
  • Altın
    286,0250
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
VAR kayıtları açıklanacak mı? IFAB ve TFF'den açıklama... VAR kayıtları açıklanacak mı? IFAB ve TFF'den açıklama...
Adana'da hayat felç! Adana'da hayat felç!
2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
İmamoğlu İstanbul halkını hasta edecek: Şebeke suyu sağlanması için barajlara kuyu suyu aktarılıyor İmamoğlu İstanbul halkını hasta edecek: Şebeke suyu sağlanması için barajlara kuyu suyu aktarılıyor
Hadise'nin 2017 yılı gelir beyannamesi ortaya çıktı! 619 TL zarar var Hadise'nin 2017 yılı gelir beyannamesi ortaya çıktı! 619 TL zarar var
Galatasaray'a 4 Ocak'ta 5 yeni yıldız katılıyor Galatasaray'a 4 Ocak'ta 5 yeni yıldız katılıyor
Abdullah Avcı'dan futbolculara: 'İşinize konsantre olun' Abdullah Avcı'dan futbolculara: 'İşinize konsantre olun'
MHK'den Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kararı MHK'den Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kararı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ocak'ta geliyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Ocak'ta geliyor
Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar... Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar...
Mahrem İmam’dan bomba itiraf!. Adil Öksüz "Timsah" kod adıyla MİT personeli yapılmış! Mahrem İmam’dan bomba itiraf!. Adil Öksüz "Timsah" kod adıyla MİT personeli yapılmış!
Brezilyalı 10 numara Beşiktaş'a geliyor Brezilyalı 10 numara Beşiktaş'a geliyor
Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar... Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar...
Badou Ndiaye Trabzonspor'a imzayı attı Badou Ndiaye Trabzonspor'a imzayı attı
Galatasaray'da rota Nazım Sangare'ye döndü Galatasaray'da rota Nazım Sangare'ye döndü
Fenerbahçe Kruse'nin alternatifini Brezilya'da buldu Fenerbahçe Kruse'nin alternatifini Brezilya'da buldu
Yaşar Alptekin, setlere geri dönmeye karar verdi Yaşar Alptekin, setlere geri dönmeye karar verdi
OHAL Komisyonu Başkanı: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı OHAL Komisyonu Başkanı: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı
Dev otomobil firması yeni modellerde direksiyonları kaldırıyor Dev otomobil firması yeni modellerde direksiyonları kaldırıyor
Netanyahu'dan Putin itirafı: Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi Netanyahu'dan Putin itirafı: Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi
Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı belli oluyor! Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı belli oluyor!
Dolar kritik seviyenin hemen altında Dolar kritik seviyenin hemen altında
2020'de emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2020'de emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?
Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü? Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 09:04:28

Uruguaylı imzalıyor

Bundesliga ekibi RB Leipzig genç yeteneği Marcelo Saracchi’yi pişmesi için 1.5 yıllığına G.Saray’a verdi. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı sol bek için beş kuruş para ödemeyecek.

GÜNEŞ

■ G.SARAY, Uruguay Milli Takımı’nın 21 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi’nin transferini bitirdi. Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren RB Leipzig kadrosunda yer alan genç futbolcu, önümüzdeki 1.5 sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Mali darboğazdaki Cim Bom, bu transfer için Alman kulübüne kiralama bedeli ödemedi. Nando Muslera’nın referansıyla alınan Saracchi’nin sadece yıllık ücreti ödenecek. Futbolcunun Leipzig’den yıllık 400 bin euro kazandığı öğrenildi.

HALSTENBERG’İN YEDEĞİ

■ İKİ kulüp arasında geçmişte gerçekleşen Bruma transferinden dolayı bir centilmenlik anlaşması bulunduğu ve Almanlar’ın kiralama ücreti istememesinin buna dayandığı öğrenildi. RB Leipzig’in 2018’de 12 milyon euroya aldığı Marcelo Saracchi’nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro… Bu sezon Bundesliga’da 4, Devler Ligi’nde ise 2 maça çıkan Uruguaylı, Almanya Milli Takımı’nın 28 milyon euroluk sol beki Marcel Halstenberg’in yedeği konumundaydı.

ASLAN'IN 3. TRANSFERİ

■ OCAK ayında kadroda ciddi bir revizyona gitme kararı alan yönetim, üçüncü transferini de böylece gerçekleştirmiş oldu. Monaco’dan eski futbolcusu Henry Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralayan ve sezon başında Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne’yi geri alacak olan Aslan, Saracchi’nin gelmesi ve Linnes’in geri dönecek olmasıyla bekleri güçlendirmiş oldu. İsmi Trabzonspor’la anılan Alfred N’Diaye için şimdilik herhangi bir girişim bulunmuyor. Stoper için ise arayışlar sürüyor.

RİVER PLATE’TE PARLADI

■ 23 NİSAN 1998 yılında Uruguay'da doğan 1.72’lik Saracchi, süratiyle dikkat çekiyor. 4 kez Uruguay milli takımı forması giyen futbolcunun Leipzig’le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinin Danubio takımının altyapısında futbola başlayan Saracchi, 2015 yılında A Takım'a yükselme başarısı gösterdi. 2 sezonda ortaya koyduğu futbolla Arjantin devi River Plate'in ilgisini çekti. Bir sezonda parlayan Uruguaylı, Alman ekibine 12 milyon euroya transfer oldu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ