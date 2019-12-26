Uruguaylı imzalıyor

GÜNEŞ

■ G.SARAY, Uruguay Milli Takımı’nın 21 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi’nin transferini bitirdi. Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren RB Leipzig kadrosunda yer alan genç futbolcu, önümüzdeki 1.5 sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Mali darboğazdaki Cim Bom, bu transfer için Alman kulübüne kiralama bedeli ödemedi. Nando Muslera’nın referansıyla alınan Saracchi’nin sadece yıllık ücreti ödenecek. Futbolcunun Leipzig’den yıllık 400 bin euro kazandığı öğrenildi.

HALSTENBERG’İN YEDEĞİ

■ İKİ kulüp arasında geçmişte gerçekleşen Bruma transferinden dolayı bir centilmenlik anlaşması bulunduğu ve Almanlar’ın kiralama ücreti istememesinin buna dayandığı öğrenildi. RB Leipzig’in 2018’de 12 milyon euroya aldığı Marcelo Saracchi’nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro… Bu sezon Bundesliga’da 4, Devler Ligi’nde ise 2 maça çıkan Uruguaylı, Almanya Milli Takımı’nın 28 milyon euroluk sol beki Marcel Halstenberg’in yedeği konumundaydı.

ASLAN'IN 3. TRANSFERİ

■ OCAK ayında kadroda ciddi bir revizyona gitme kararı alan yönetim, üçüncü transferini de böylece gerçekleştirmiş oldu. Monaco’dan eski futbolcusu Henry Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralayan ve sezon başında Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne’yi geri alacak olan Aslan, Saracchi’nin gelmesi ve Linnes’in geri dönecek olmasıyla bekleri güçlendirmiş oldu. İsmi Trabzonspor’la anılan Alfred N’Diaye için şimdilik herhangi bir girişim bulunmuyor. Stoper için ise arayışlar sürüyor.

RİVER PLATE’TE PARLADI

■ 23 NİSAN 1998 yılında Uruguay'da doğan 1.72’lik Saracchi, süratiyle dikkat çekiyor. 4 kez Uruguay milli takımı forması giyen futbolcunun Leipzig’le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinin Danubio takımının altyapısında futbola başlayan Saracchi, 2015 yılında A Takım'a yükselme başarısı gösterdi. 2 sezonda ortaya koyduğu futbolla Arjantin devi River Plate'in ilgisini çekti. Bir sezonda parlayan Uruguaylı, Alman ekibine 12 milyon euroya transfer oldu.