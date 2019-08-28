Ünder'den Lazio derbisi öncesi Türkiye örneği

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Bu hafta Lazio ile büyük bir çekişmeye sahne olacak derbi maçına çıkmaya hazırlanan Cengiz Ünder, ezeli rekabet öncesi SkySport’a açıklamalarda bulundu.

Lige iyi bir giriş yapan ve 3-3 biten Genoa karşısında harika bir performans sergileyen Cengiz Ünder, Lazio karşısında yine Roma’nın en önemli silahlarından biri olmaya hazırlanırken, yıldız futbolcu tarihi maç öncesi, "Derbinin önemini Roma’da herkes biliyor oyuncular, taraftarlar herkes. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız, aynı şehrin takımlarının rekabeti, birbirlerine meydan okumaları derbinin önemini artırıyor, bu da normal bir şey. Türkiye’de de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında böyle bir çekişme ve rekabet var." dedi.