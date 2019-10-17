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17 Ekim 2019 Perşembe 09:18:31 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:20:21

Ünal Karaman'ın hedefi 3'te 3'le geri dönmek

Trabzon’un hocası 10 günlük sürede oynanacak Gaziantep, Krasnodar ve M.Başakşehir maçlarında kayıp istemiyor.

STAR

MİLLİ maç arasından sonra zorlu bir dönemece girecek Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman tüm planlarını 9 puan üzerine kurdu. Süper Lig’de son iki maçı kazanıp, toparlanma sürecine giren, ancak Avrupa Ligi’nde henüz istediği sonuçları alamayan Bordo-Mavili ekibin hocası 10 günde oynanacak 3 maçta kayıp yaşamayarak iki cephede de iddiasını artırmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi önce cumartesi günü kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Ardından Avrupa Ligi’nde yine kendi evinde Rus temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak. Bu periyottaki üçüncü maç ise gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak. Karaman, lig sıralamasında üçüncü durumda olan Trabzonpor’un alacağı 2 galibiyetle liderliğe yükselme olasılığını da göz önünde bulundururken, Krasnodar galibiyetiyle de “Avrupa Ligi’nde biz de varız” demeye çalışacak.

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