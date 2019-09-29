Ünal Karaman'dan Nwakaeme'ye özel görev

STAR

Ligde henüz umduğunu bulamayan takımlar arasında yer alan Trazonspor, evinde konuk edeceği Beşiktaş ile çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Dev maç için son çalışmasını dün yapan Bordo-Mavili ekipte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Nwakaeme silahını artık devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.

Geçen sezona 10 gol, 10 asistle damga vuran isimlerden olan Nijeryalı futbolcu bu sezon sessiz kaldı. Karaman, Beşiktaş karşısında hücum organizasyonlarını, Nwakaeme ve Sörloth ikilisiyle oluşturacak.