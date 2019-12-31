'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...'

Süper Lig'de ilk devreyi lider Sivasspor'un peşinde 3. sırada tamamlayan, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı arkasına alan ve son 9 sezonun en iyi puan ortalamasını yakalayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın görevine son verilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla alakalı her bir olay yankı uyandırırken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın açıkladığı gerçekler gündemi sarsacak cinsten.

"BAŞKA HOCA OLSA DAHA YUKARIDA OLURDUK"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ismini vermek istemediği bir Trabzonspor yöneticisiyle arasında geçen konuşmayı paylaştı. Altaylı, Trabzonspor'un yaşadığı puan kayıpları üzerine eleştiri yönelttiği yöneticiden, "Takım çok iyi. Ancak Ünal Hoca’nın performansından memnun değiliz. Başka bir teknik direktörle şu an daha yukarda olabilirdik" yanıtı aldığını aktardı.