Ünal Karaman'dan ilginç taç atışı önerisi

AKŞAM

Fotospor.com’un haberine göre futbol oyunu hakkındaki önerilerini bir dosyada toplayan Karaman’ın bunu değerlendirmeleri için FIFA’ya gönderdiği bildirildi. Bu öneriler içinde en önemlisinin taç atışlarının ayakla kullanılması olduğu da öne sürüldü. Karaman, daha önce de taç atışlarının ayakla yapılmasının futbolun genel kurallarına daha uygun olacağını açıklamıştı. Taç atışları iki sezondur ülkemizde de çok tartışılan konulardan.