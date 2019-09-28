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28 Eylül 2019 Cumartesi 09:16:50 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:25:09

Ünal Karaman'a başkan desteği

Bordo-Mavililer'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından özellikle yerel medyanın Gidici yakıştırması yaptığı Ünal Hoca’ya, başkan Ahmet Ağaoğlu net ifadelerle sahip çıktı.

GÜNEŞ

HOCAYA HEPİMİZ KEFİLİZ

■TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Ünal Karaman’ın koltuğunun tehlikede olduğu yönündeki haberleri yalanlayan Ağaoğlu, “Ünal Karaman, hepimizin kefil olacağı ve dirayetli bir insan, sağlam karakterli bir teknik direktör… Geçmişte Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi sahadaki sonuçlar istendiği gibi gitmediği zaman hemen değişikliklere gidilmesiydi. Böyle bir şey yok” diye konuştu.

DAHA SEZON BAŞINDAYIZ

■AĞAOĞLU, “Burada da ilk başta yönetim kendisini garanti altına almak için teknik direktör değişikliği, ilerleyen süreçlerde de transfer döneminde 1-2 oyucu transferiyle geçiştiriyordu. İstikrarın ve azmin olmadığı yerde başarının olması mümkün değildir. Bu çok net. Ünal Karaman'la anlaşmaya vardığımız günden bu yana onun hakkındaki spekülasyonlar hepimizin malumudur. Daha sezon bitmeden yeni hoca olacak mı, yönetim ve hoca arasında gerginlik gibi haberler çıkıyor” ifadelerini kullandı.

HESABI BANA SORUN

■TRANSFERLERDE son kararı kendisinin verdiğini ifade eden Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, “Yapılan transferle ilgili olarak yine duyumlar üzerinden bir takım spekülasyonlarla karşı karşıya kaldık. Hoca hiçbir zaman isim vermedi, sadece ihtiyaç olan mevkilere ihtiyaç olan oyuncuların alınmasını tavsiye etti. Andusic hariç bugüne kadar aldığımız tüm oyuncular bu şekilde transfer edildi. Olumsuz gidilen durumlar hatayı başkalarına atmak kulüp başkanına yakışmayan bir durumdur” dedi.

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