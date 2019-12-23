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23 Aralık 2019 Pazartesi 22:50:48 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 22:51:25

Ünal Karaman: Yusuf benim kardeşim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu ve Yusuf Yazıcı'nın sezonu kapatmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Oyuncuların gayretine vurgu yapan Karaman, "Kötü oynamışsak, kötü oynamışızdır, oyuncularım benden duyuyorlar. Sezon başından beri sakatlıklar yaşadık, onlar bizi çok üzdü. Bugün 28. maçımızı oynadık. Bu kadar sakatlığın üzerine belli oyuncular gereğinden fazla oynadı. Bir oyuncu sezonda 29 maç oynasa, iyi oynadı sayılabilir. Takım bilinci var, yenseler de yenilseler de bir gayretin, samimiyetin içindeler. Gönlümüz arzu ediyor ki bu mücadelelerin karşılığını çok çok daha iyi alsınlar. Her şeye rağmen ortaya koyulan futboldan, samimiyetlerinden memnunum, tebrik ediyorum oyuncuları" dedi.

"STURRIDGE ÇIKMAYI KENDİSİ İSTEDİ"

Devre arasındaki Sturridge - Yusuf Sarı değişikliğinin nedeninin hastalık olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Sturridge'in bir kırgınlığı vardı, hocam deneyeyim dedi, devrede hissedince öyle bir değerlendirme yaptık. Benim her oyuncum değerli, başlatsak da, hiç koynayıp oynatmasak da, tribünde de olsa, arkadaşlarının gelişimine katkı sağlayacak oyuncular. Ben oyuncularımın hepsinden memnunum, bu değişikliğin de farklı algılanmasını istemem" ifadelerini kullandı.

"YUSUF'U ÖYLE GÖRDÜM, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Lille'de sezonu kapatan Yusuf Yazıcı için mesaj yollayan Ünal Karaman, "Yusuf Yazıcı bizim için çok önemli bir değer, hiçbir oyuncunun bunu yaşamasını istemem ama Yusuf'un sakatlığını görünce çok üzülüyorum. O benim kardeşim. Çok üzülüyorum, Allah hiçbir oyuncuya, bu işten ekmek yiyen hiçbir oyuncuya sakatlık yaşatmasın, amatör de dahil" diye konuştu.

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