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17 Ocak 2020 Cuma 12:39:58 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 12:40:37

Ünal Karaman teklif aldığı takımları açıkladı

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra 2 Süper Lig ekibinden teklif aldığını açıklayan Ünal Karaman, sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyledi.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra İzmir'de ailesi ile birlikte vakit geçiren teknik direktör Ünal Karaman'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağı ifade edildi.

Karaman'ın yakın çevresine 2 resmi teklif aldığını ifade ederek, "Sağ olsunlar Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hem Antalyaspor hem de Malatyaspor'dan teklif aldım. Ama sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım" dediği belirtildi.

Ailesi ile birlikte İzmir'de zaman geçiren Karaman'a özellikle Malatyaspor yönetiminin büyük ısrarda bulunduğu kaydedildi. Fakat Karaman'ın gelecek sezon hedefleri olan bir takıma gideceği belirtildi. Hatta bu sezon şampiyon olması durumunda Bursaspor'un başına da geçebileceği öğrenildi.

(Karadeniz Gazetesi)

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