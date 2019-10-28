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28 Ekim 2019 Pazartesi 23:08:08 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 23:08:59

Ünal Karaman: Şeytan kulağına kurşun

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçında son dakikada beraberliği sağlayan futbolcularını tebrik etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Futbolseverlerin keyifli bir müsabaka izlediğini düşünüyorum." dedi.

Böyle maçların teknik adamlar için zorlu olduğunu aktaran Karaman, "Her şeye rağmen son dakikada da olsa maçı bırakmayan, saha içinde kendi yeteneklerince güçlerini ortaya koyan oyuncularımı tebrik ediyorum. Başakşehir, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Kulübesi de oldukça zengin iyi bir kadroları var. Futbol adına güzel şeyler yaptılar. Onları da tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Oyuncularımın hepsine ihtiyacım var"

Ünal Karaman, sezon başından beri birçok oyuncusunun sakatlık yaşadığını hatırlatarak, hepsine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "En çok hangi oyuncunuzun yokluğunu hissediyorsunuz?" şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Sezona başlarken bazı bölgelerle alakalı daha farklı alternatifler oluşturabilirdik, onda eksik kaldık. 'Şu oyuncunun eksikliği beni çok etkiledi.' demem diğerlerine karşı haksızlık olur. Bunu bir bütün olarak ele almak lazım. Sadece benim takımımda değil hiçbir takımda hiçbir oyuncunun sakatlanmasını istemiyorum. Oyuncu, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olsun, camialarına hizmet etsin. Bugün sahaya sonradan 3 oyuncu koyduk. Hepsi genç oyuncular. Bunun zorluklarını yaşıyoruz ama bulunduğunuz makam mazeret üretme yeri değil. Bazen kriz dediğimiz ortamlarda gençler, fırsata çevirebilecekleri ortamı yakalıyorlar. Bunu kullanıp Türk sporuna hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Saha içinde olmayan kaybettiğim her oyuncuya önce insan olarak, sonrasında da camianın teknik adamı olarak üzülürüm. Hiçbir oyuncuyu kaybetme lüksüm yok. Hepsine ihtiyacım var. Hepsi bu rekabet ortamında gerekli oyuncular."

Bu sezonki bütün maçların oyuncularının sinirlerine dokunduğunu dile getiren Karaman, "Oyuncularıma haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Özellikle iskelet görüntüsündeki oyuncular için... Hiçbir maçımız 'Tamam rahat olun. Sinir sisteminizi çalıştırmanıza gerek yok. O kadar zorlamanıza gerek yok.' diyebileceğimiz şekilde geçmedi. Hep sinir sistemiyle oynuyoruz. Allah için sonuna kadar mücadele veriyorlar. Maç kazanırlar veya kaybederler ama oyuncularıma karşı duruşu, eylemi ve söylemi söylemekle mükellefim. Hafta içinde antrenmanlarını ve dayanışmayı zaten söylemiyorum. Şeytan kulağına kurşun... Hakemin başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar herkes yeteneği ölçüsünde niyet olarak sahanın içinde. Bize bir duruş gösteriyorlar. Bu konuda oyuncularıma sonsuz müteşekkirim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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