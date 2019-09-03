Ünal Karaman, Şenol Güneş'i yakaladı

Geçtiğimiz sezon sıkıntılı bir süreçte bordo-mavili takımın başına gelen ve söz konusu sezonda 63 puanla ligi 4. sırada tamamlayarak, Trabzonspor'u Avrupa kupalarına taşıyan isim olan Ünal Karaman, Karadeniz ekibinde son 9 sezon içinde görev alan 9 teknik adamlar arasındaki en başarılı isim oldu. Karaman, 1,83 puan ortalamasıyla bordo-mavili takımda Şenol Güneş'ten sonra görev yapan teknik adamlar içerisinde en iyi performansı gösteren isim oldu.

Ünal Karaman ile 37 lig maçı

Bordo-mavililerin teknik patronu Ünal Karaman, Süper Lig'de Karadeniz ekibiyle 37 maça çıktı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 68 puan toplarken, 1.83'lük puan ortalaması yakaladı. Karaman, Şenol Güneş'ten sonra bordo-mavili takımda görev yapan çalıştırıcılar içerisinde ligde en iyi puan ortalamasını yakalayan isim oldu.

Güneş'i yakalayacak

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in 4. kez görev yaptığı 2009-2010 sezonunun 20. haftasından 2012-2013 sezonunun 19. haftasına kadar olan dönemde oynadığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1,85'lik puan ortalaması yakalamıştı. Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi puan ortalamasına Ünal Karaman sahip oldu. Karaman, Güneş'i yakalamaya tek aday.

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ardından Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Sadi Tekelioğlu, Şota Arveladze, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay bordo-mavili takımda görev alan teknik adamlar oldu.

Bordo-mavili takımda son 9 sezon içinde görev alan teknik adamlar ve puan ortalamaları şöyle:

Şenol Güneş............: 1.85

Tolunay Kafkas.........: 1.46

Mustafa Reşit Akçay..: 1.45

Vahid Halilhodziç......: 1.12

Ersun Yanal................: 1.56

Shota Arvaledze.........: 1.27

Sadi Tekelioğlu..........: 1.42

Hami Mandıları...........: 1.38

Rıza Çalımbay............: 1.77

Ünal Karaman............: 1.83