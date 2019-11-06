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06 Kasım 2019 Çarşamba 20:45:11 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 20:46:11

Ünal Karaman: Kriz ortamları fırsat yaratır

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, işlerinin zor olduğunu bildiklerini ancak hem fiziksel hem psikolojik olarak müsabakaya hazır olduklarını söyledi.

Karaman, maçın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda golcü oyuncu Alexander Sörloth ile düzenlediği basın toplantısında, bulundukları şartlara bakıldığında camia olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Bu zorluklara hem sporculuk hem de teknik adamlık döneminden antrenmanlı olduklarını kaydeden Karaman, şöyle devam etti:

"Belli mazerete, soruna takılmadan hep çözüm üretmeye gayret gösterdik. Yarın işimizin zorluğunu biliyoruz. Krasnodar iyi takım, Trabzon'da bizi yenerek önemli avantaj elde ettiler. Bu sezon 18. resmi maçımızı oynayacağız. 7 sakat, 1 gereksiz yükleme ve yorgunluğa karşı bıraktığımız oyuncu dikkate alındığında 19 yaş oyuncularından destekli bir kadro ile buraya geldik. Tabii ki bu genç oyuncuların bizimle beraber kanatlanmalarını, uçmalarını arzu ediyoruz. Biz mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz ve sonucunu hep beraber bekleyip göreceğiz."

Karaman, Sosa ve Sturridge gibi önemli eksikliklerinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine "Bizim için Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Obi Mikel'i, 7 sakatımızı saydığımızda hepsi ayrı ayrı değerde. Bizim Türkiye'de kriz ortamında çoğunlukla kullandığımız bir söz vardır, kriz ortamlarının kendi içinde fırsat sağladığını söyleriz. Genç oyuncular, böyle önemli müsabakada kendilerini göstererek geleceğin yıldız adayları arasında yerlerini alacaklardır. Uzun zamandır bu oyunculardan yararlanamadığımız için üzülüyoruz. Bununla beraber genç arkadaşlarımız inanıyoruz ki armalarını en iyi şekilde temsil edeceklerdir." şeklinde konuştu.

"Onların başında saha komutanı var"

Bordo-mavili takımın teknik adamı, lig ve Avrupa'da kaybedilen puanların ardından takımın psikolojik durumuna ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Onların başında bir salon subayı değil saha komutanı var. Dolayısıyla bizim iş bitti diye beyaz bayrağı veya havluyu atmadığımız sürece onların atma lüksü yok. Onlar öğrenecekler, hata yapacak maç kaybedecek ama pes etmeyecekler. Bizim psikolojik yılgınlığımız yok sadece üzgünüz. Yarınki maça bu şekilde bakıyoruz. Olabilecek en iyi hazırlıkla biz yarın sahada olacağız. Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Bunun ötesinde rakip iyi takım, iyi durumda asla pes etmeyen bir takım. Son maçta son dakikalarda 2 gol attılar. İşimizin zor olduğunu biliyoruz, hem fiziksel hem psikojik olarak müsabakaya hazırız."

“Vakti zamanı geldiğinde gereğini de yaparız"

Trabzonspor'un geleceğine yönelik soruya Karaman, şu yanıtı verdi:

"Biz geçen seneden bu yana geldiğimizden beri birçok zorlukla mücadele ediyoruz. Sadece ben değil bu camiaya gönül veren her insan birçok zorlukla mücadele ediyor. Sayın başkanımızın ve değerli yönetim kurulunun, kulübün profesyonellerinin emeğini yok sayamayız, onlar gerçekten özverili bir şekilde çalışıyor ama bu bir süreç. Bunu bugünden yarına düzeltmeniz, rayına oturtmanız söz konusu olmayabilir. Birçok şeyin düzelmesinde sonuçlar önemli bir unsurdur.

Biz zaman zaman bu arzu ettiğimiz sonuçları alarak bir yerlere gelmeye çalıştık ama sonuçlarda zorlandığımız dönemlerde de çok yürekli, kaliteli, önce insan olan ve yeteneğini sonuna kadar kullanmaya gayret gösteren oyuncu grubuna sahibiz. Geçen seneden başlayıp şu ana kadar gelen süreçte bu oyuncular, özellikle kontenjan oyuncuları dahil, Trabzonspor tarihinde hiçbir zaman bu kadar sahiplenme olmamışken bu şehrin evladı gibi formalarına, armaya sahip çıkıyor. Camiayı bir noktaya getirmeye çalışıyorlar."

Karaman, "Bugün gelinen noktada durumdan memnun musunuz derseniz teknik adam olarak elbette ki memnun değilim." diyerek, şunları ifade etti:

"Üzgünüm. İnsan olarak üzgünüm. O oyuncuların sahada olmadıkları anda ne kadar üzgün olduklarını biliyorum. Onların arzu ettiğimiz performansı saha içinde gösteremediğimiz zaman üzülüyoruz. Biz yeteneğimiz ölçüsünde en iyiyi vermeye gayret gösteriyoruz, bundan şüphe yok. Oyuncularımız da ne antrenmanda ne müsabakada kendi yeteneklerinin gerisinde kalacak performans içinde. Olacak her türlü sonucu kabul edebiliyoruz. Bize samimi inananlar da kabulleniş içinde olur da Trabzonspor'un geleceğinin daha sağlam temellere oturması noktasında yavaş yavaş atacağımız adımları olgunlukla karşılayıp bizi desteklerse bu işi başarırız. Bugün zorluk var, bu zorluk içinde biz sonuca bakıp siz istediğinizi yapabilirsiniz diyorlarsa o konuda da idmanlıyız, vakti zamanı geldiğinde gereğini de yaparız."

Sörloth: "Hedef galibiyet"

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Trabzon'daki maçta iyi bir oyun oynamalarına karşın kaybettiklerini söyledi.

Takımda tüm oyuncuların ellerinden geleni yapacağını belirten Sörloth, "Yarınki hedefimiz iyi bir oyunla galibiyet almak. Sakat oyuncularımız var ama bu konu hakkında çok fazla konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü genç ve başarıya aç oyuncularımız var. Bu oyuncularımız da ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklardır. Sakatlardan daha çok sahaya çıkacak genç arkadaşlarımızın yapacakları ile alakalı konuya odaklanabiliriz." diye konuştu.

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