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19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:34:58 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:36:05

Ünal Karaman: İhtiyacımıza göre değerlendirme yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçta oyuncularının sergilediği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karaman, maça galibiyet için çıktıklarını dile getirerek, "Avrupa maçı öncesi kazanmak istiyorduk. Artı ve eksilerimiz var ama karşımızdaki takım dirençliydi. Her şeye rağmen kazanabilirdik ama olmadı. Oyuncularımın göstermiş olduğu mücadeleden son derece memnunum. Evet hatalarımız var ki bunlar sezon başında tolere edilebilecek şeyler. Oyuncularımızın niyetleriyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Umarım perşembe günü oynayacağımız maçta da ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, bize yakışır bir skorla döneriz." diye konuştu.

Karaman, yoğun bir maç trafiğine girmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Arkadaşlar bu müsabakalar oynanacak. Bugün 4 oyuncumuzu dinlendirerek maça başladık. Oyuncularımızı dinlendirip, AEK maçına en iyi kadroyla çıkmak ve bize yakışan bir oyunla dönmek istiyoruz. Ne benim ne de oyuncuların şikayet etme imkanı var. Bizler bu maçlar için mücadele ediyoruz. Bu hakkı elde ettikten sonra 'yoruluyoruz' deme durumumuz yok. Çıkacağız oynayacağız ve inşallah iyi skorla Türkiye'ye döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İhtiyacımıza göre durumu değerlendiririz"

Ünal Karaman, transfer konusunda ilgililerle gerekli görüşmeleri yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Saha içindeki rekabeti artırma adına gerekli bilgileri profesyonellerimizle konuşuyoruz. Biz konuşuruz, ilgililer de gereğini yapar. Elbette bazı şeylerin farkındayız. Bir de bu işin mali disiplini var. Ayrıca aldığımız oyuncu, aile ortamını bozmamalı. Bu konuya çok hassasiyet göstermeniz gerekir. Bu transfer dönemini en az hatayla geçme çabamız var. Mevcut oyuncularımız inanılmaz mücadele veriyor. Bu sene aramıza katılan oyuncular ailemizi biraz daha genişletti. Transfer bitene kadar imkanımız olursa ihtiyacımıza göre durumu değerlendiririz."

Tecrübeli teknik adam, transfer gündemlerinde olan Daniel Sturridge ile ilgili bir soruya, "Şimdi olmayan bir transfer üzerine yorum yapmak abes olur. Her transfer haberi üzerine yorum yaparsak, bu işin üstesinden gelemiyiz. Sonuçta bu işin ilgilileri takım kimyasını dikkate alacak hamleler içerisindedirler. İnşallah bizim kimyamızı hiçbir şey bozamaz, takımımızın harcı sağlam." yanıtını verdi.

- "Farklı bir beklenti içerisine sokmayı doğru bulmuyorum"

Ünal Karaman, bu sezonki hedefleriyle ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Camiayı ve futbolcularımızı farklı bir beklenti içerisine sokmayı çok doğru bulmuyorum. Her müsabakayı nasıl kazanırız diye hazırlanıyoruz. Oyuncularımız gerçekten profesyonelliği üst seviyede yaşıyor. Bu bize ve diğer sporseverlere farklı bir güven veriyor. Evet bu bize güven verecek ama ben hiçbir zaman ikinci maç dururken, 34. maçı konuşmam. Önümüzde son derece zorlu rakipler var. Her maça en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmaya çalışacağız. Hangi pozisyonda olduğumuzda lig bittiğinde göreceğiz."

Karaman, yıldız futbolcuları Abdulkadir Ömür'ün her pozisyonda oynayabilecek kapasiteye sahip oldunu da sözlerine ekledi.

 

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