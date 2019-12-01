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01 Aralık 2019 Pazar 10:20:32 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 10:39:19

Ünal Karaman, Galatasaray maçı öncesi oyuncularını uyardı

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman gözünü Galatasaray maçından alınacak üç puana dikti... tecrübeli teknik adam oyuncularına rakiple ilgili bazı uyarılar yaptı.

* Gol şanslarındaki bitiricilikleri zayıf. Neden Falcao yok, Andone yok. Bu demek değil ki, biz onlara gol pozisyonu vereceğiz. Öncelikle gol yememeliyiz. Bu öyle bir maç

* Defanslarının dengesizliği bizim için büyük avantaj olabilir. Luyindama ile Marcao iyiydi. Ama şimdi Luyindama yok. Bu yüzden bizi ofsaytta bırakmaya çalıştıkları pozisyonları değerlendirmeliyiz.

* Ters çalımı olan, kaleye diklemesine giden oyuncuları savunma konusunda zorluk yaşıyorlar. Bu nedenle Fatih Hoca, Nwakaeme’ye 2 hatta 3’lü kapatmalar yapacaktır. Ona yardım edin, kilitlendiği anlarda destek atın.

Ünal Karaman: Maçın yıldızı Uğurcan olmayacak

Galatasaray karşısında favori gösterilmelerinin kendilerini kandırmamasını isteyen Abdullah Avcı, ''bizim de eksiklerimiz var. Bu eksiklerin üzerinden bir kez daha geçtim'' diyerek video analiz toplantısında pozisyon pozisyon yaptıkları hataları oyuncularına anlattı.

* Hava toplarında iyi değiliz. O yüzden topu yere indirerek oynayacağız. Uzun top, kafaya top, gibi riskleri almayacağız.

* Ara paslara karşı savunma konusunda her hafta çalışıyoruz. Kimi zaman iyiyiz, kimi zaman kötü. Belhanda oynarsa Adem’in önüne ara paslar vermeye çalışacaktır.

* Karşı takıma çok pozisyon veriyoruz. Bu maçı kazanmanın birinci yolu, Galatasaray’dan gol yememek. Pozisyon vermeyeceğiz. Maç sonunda Uğurcan gecenin yıldızı olmayacak.

* Galip duruma geçtiğimizde zaman zaman saçmalıyoruz. Bu kez saçmalamak yok. Doğru oyun, akıllı oyun oynayacağız. Taraftarın gazına gelmeyeceğiz. Bu taraftar 2-0 önde olsak 3’üncüyü, 5-0 önde olsak 6’ncıyı ister… önce kontrollü oyun.

Trabzon Emniyer müdürü taraftar gruplarını uyardı

Öte yandan Galatasaray maçı öncesi Trabzon Emniyet’i tüm önlemleri aldı. Emniyet Müdürü Metin Alper Trabzonspor taraftar gruplarına kahvaltı verdi. Nelere izin verilmeyeceğini anlattı. Taraftar grupları olarak Galatasaray maçında çıkacak olaylardan kendilerini sorumlu tutacağını söyledi. Sahaya bir şey atmak isteyen, girmek isteyen olursa Emniyet Görevlilerinden önce kendilerinin onlara engel olmasını istedi.

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