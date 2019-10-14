14 Ekim 2019 Pazartesi 11:44:10 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:45:26
Ünal Karaman: Bu oyuncularla çok şey başaracağız
Trabzonspor'da milli arayı iyi değerlendirmek isteyen teknik direktör Ünal Karaman, geçtiğimiz sezonki takım ruhunun bu sezon da devam ettiğine vurgu yaptı.
Karaman, birçok oyuncunun sakatlık yaşamasına rağmen yerine oynayanların büyük bir özveri gösterdiğini belirterek, "Bugüne kadar hiçbir oyuncum mücadeleden vazgeçmedi. Oyuncularımın mücadelesinden her zaman gurur duydum ve şunu söylemem gerekiyor ki bu oyuncularla çok şey başaracağız. Çünkü onlar her zorluğa takım olarak göğüs geriyor" dedi.
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