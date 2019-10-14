Ünal Karaman: Bu oyuncularla çok şey başaracağız

Karaman, birçok oyuncunun sakatlık yaşamasına rağmen yerine oynayanların büyük bir özveri gösterdiğini belirterek, "Bugüne kadar hiçbir oyuncum mücadeleden vazgeçmedi. Oyuncularımın mücadelesinden her zaman gurur duydum ve şunu söylemem gerekiyor ki bu oyuncularla çok şey başaracağız. Çünkü onlar her zorluğa takım olarak göğüs geriyor" dedi.