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08 Ekim 2019 Salı 09:39:59 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 10:19:17

Ünal Aysal, Cengiz-Terim gerilimini yorumladı: Bu tip polemikler kabak tadı veriyor

"Bu tip polemikler kabak tadı veriyor. Genelde bir başarısızlık serisi olunca kulüplerde iç sürtüşmeler artar. Sorumluluğu almak istemeyen bazı yöneticilerin dikkati başka yere çekme gayretleri başlar. Bunları fazla önemsememek lazım..."

Gençlerbirliği maçı sonrası G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki soğukluk gün yüzüne çıktı. Fatih Terim, maçtaki tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili “O konuda konuşmak istemiyorum. Konuştuğum zaman ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun” açıklamasını yaptı. Bu sözlere içerleyen G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ise, Terim’e “Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum, özelikle herkes vazifesini yapacak. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız” diyerek yanıt verdi.

SERT GÖNDERMELER YAPILDI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamalarda “Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak ‘Neden şu kişi ilk 11’de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?’ bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. G.Saray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır” ifadelerini kullanarak da Terim’e sert bir göndermede bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz arasındaki söz düellosu akıllara Ünal Aysal dönemini getirdi. Bilindiği gibi Aysal da kendi döneminde Teknik Direktör Fatih Terim ile bazı sıkıntılar yaşamıştı.

YAKINDAN TAKİP EDEMİYORUM

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, Sarı-Kırmızılılar’da Gençlerbirliği maçı sonrası Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan söz polemiğini yorumladı. Ünal Aysal “Bu sıralar ağırlıklı yurt dışında olduğum için Galatasaray’ı yakından takip edemedim. Ama bu tip polemikler kabak tadı veriyor. Genelde bir başarısızlık serisi olunca kulüplerde iç sürtüşmeler artar. Sorumluğu almak istemeyen bazı yöneticilerin de dikkati başka yere çekme gayretleri başlar. Bunları fazla önemsememek lazım” ifadelerini kullandı. Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, kendi döneminde tecrübeli çalıştırıcıyı görevden almıştı.

(Akşam)

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