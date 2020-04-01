Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi

  • Bist 100
    88786.6
  • Dolar
    6,6360
  • Euro
    7,2825
  • Altın
    340,4100
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bodrum'da aç kalan vahşi domuzlar ilçe merkezine indi Bodrum'da aç kalan vahşi domuzlar ilçe merkezine indi
Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı
Malatya'da 4 mahalle karantina altına alındı Malatya'da 4 mahalle karantina altına alındı
Bulgar meclisine koronavirüs şoku! Milletvekili Hasan Ademov’un testi pozitif çıktı! Bulgar meclisine koronavirüs şoku! Milletvekili Hasan Ademov’un testi pozitif çıktı!
Acun Ilıcalı Türkiye'nin karantina sürecini değerlendirdi: Gurur duyuyorum! Acun Ilıcalı Türkiye'nin karantina sürecini değerlendirdi: Gurur duyuyorum!
F-16'lar için harekete geçildi: Dostu-düşmanı ASELSAN ile ayırt edecek F-16'lar için harekete geçildi: Dostu-düşmanı ASELSAN ile ayırt edecek
LPG'de büyük indirim bekleniyor: 3 liraya kadar düşebilir LPG'de büyük indirim bekleniyor: 3 liraya kadar düşebilir
YÖK: Öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilir YÖK: Öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilir
Kıvanç Tatlıtuğ da hastaneye kaldırıldı Kıvanç Tatlıtuğ da hastaneye kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü: Sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü: Sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz
Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan duyurmuştu: Ücretsiz dağıtılmaya başlanıyor Başkan Erdoğan duyurmuştu: Ücretsiz dağıtılmaya başlanıyor
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Leylekler 8 yıldır elektrik direğine yuva yapıyor Leylekler 8 yıldır elektrik direğine yuva yapıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Brent petrolün varili dip yaptı Brent petrolün varili dip yaptı
Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti
Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor
Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor
Koronavirüsün tek kazananı oldu! Serveti 4 milyar dolar arttı! Koronavirüsün tek kazananı oldu! Serveti 4 milyar dolar arttı!
Almanya'da skandal olay! Türk aileye "Umarım virüs ailenize yayılır" yazılı mektup Almanya'da skandal olay! Türk aileye "Umarım virüs ailenize yayılır" yazılı mektup
Fed'in hamlesi sonrası dolarda son durum Fed'in hamlesi sonrası dolarda son durum
Sivas'tan acı haber: Dereye uçan otomobilde 4 kişi öldü! Sivas'tan acı haber: Dereye uçan otomobilde 4 kişi öldü!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Nisan 2020 Çarşamba 06:58:14 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 06:59:32

Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçta attığı golün kendisi için çok özel bir gol olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, kulübün Instagram hesabından canlı yayına bağlandı.

Umut Nayir, burada yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi. Kulüp tarihi açısından kader belirleyici bir gol değil ama kendi tarihim için çok değerliydi." diye konuştu.

Derbide oynayacağını maç toplantısında öğrendiğini kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, "İlk kez 11'de sahaya çıkmıştım ve ilk derbi maçımdı. Mahcup olmadan altından kalkmak da çok önemliydi. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Maç toplantısında öğrendim oynayacağımı. Kazandırdıktan sonra da duyguyu tarif etmesi çok zor. Yaşadıklarımı tam olarak dile getiremiyorum. Ne mutlu ki öyle bir an yaşadım. Gönül verdiğim takıma taraftar önünde derbi kazandırmak çok hoş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Golden önce Caner Erkin'in kendisini yönlendirdiğini belirten Umut, "Maçın içinde birkaç tane orta yapmıştı ama ön direkte rakip karşıladı. Golden birkaç dakika önce yanına çağırıp ortaları öne yapıyorum sen başka yere gitme dedi ve ortayı da oraya yaptı. Caner abinin sayesinde attım gollerimin çoğunu. Ona çok ihtiyacım var." şeklinde konuştu.

"En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır"

Çocukluğunda da Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Umut Nayir, "Küçükken Beşiktaş'ı destekliyordum. En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır. Ben de Beşiktaşlılığımı sahada yansıtmak istiyorum. Saha dışında da Beşiktaşlı duruşuna uygun olmaya gayret ediyorum. Üstüne koyarak devam etmek istiyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çeşitli yardımlara katıldığını söyleyen Beşiktaşlı futbolcu, "Evde kalmak zorunda olan, çalışmayan insanlarımız var. Biz de yapabildiğimiz yardımları yapmaya çalıştık, yapmaya da devam edeceğiz. Ülke olarak ayağa kalkmamız lazım, bu durumda bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor." dedi.

Aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi olan Umut Nayir, maçlar ve antrenmanlarda dolayı sınavlara giremediğini ancak okulu bitirmek istediğini söyledi.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER