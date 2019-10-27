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27 Ekim 2019 Pazar 22:13:27 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 22:18:21

Umut Nayir: 'Derbideki coşkuyu devam ettirmemiz gerekiyor'

Beşiktaş'a Galatasaray derbisinde galibiyet golünü getiren Umut Nayir, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Umut Nayir, "İlk derbim, ligde ilk 11 maçım. Çok mutluyum gol attığım için daha önce de gol attım ama bu kez galibiyeti getirdim. Zor bir zamandan geçiyoruz, Beşiktaş'ın en zor günlerinde bile maçlarında heyecan, coşku olmuştur. Maçın başından sonuna kadar pozisyonlara girdik, daha fazla da atabilirdik. Derbi maçları büyük camialar için önemlidir, ayağa kalkmak için yardımcı olur. Şimdi bu derbinin keyfini çıkaracağız." dedi.

"Bu galibiyet Beşiktaş'ı umutlandırır mı?" sorusuna yanıt veren Umut Nayir "Bu galibiyet kesinlikle Beşiktaş'ı umutlandırır. Zor durumda taraftarımız bize destek verdi ve biz de onlara karşılık verdik. Şimdi seri galibiyetler almalıyız. Derbiyi kazandık diye kimse bize şampiyonluk vermeyecek. Aynı coşkulu oyunu sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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