Umut Nayir’den hayati goller

GÜNEŞ

■ Beşiktaş’ta sezonun ilk yarısında gol yükünü ise 5 golle Burak Yılmaz çekti. Yılmaz’ı 4 golle Umut Nayir ve Atiba izledi. Sezon başında takımın 3. forveti durumundaki Umut, G.Saray derbisindeki galibiyet golü ve Kasımpaşa deplasmanındaki golleriyle takımına 6 puan kazandırıp şampiyonluk potasında kalmasını sağladı.

HIRÇIN ASiSTÇi CANER ERKiN

■BEŞİKTAŞ’TA ilk devre en çok süre alan isim 16 maç, 1.440 dakika ile Loris Karius oldu. Alman kaleciyi 1.411 dakika ile Caner Erkin takip etti. Erkin ayrıca, 8 asistle takımda en çok asist yapan isim oldu. Siyah-Beyazlılar’ın attığı 27 golde 8 asist, 2 golle 10 kez skora katkı yapan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu fark yarattı. Ligde 16, Avrupa’da 4, kupada tek maçta görev yapan Caner, toplamda 10 kez asist yaptı. Caner Erkin, kart raporunda da en üst sıralarda yer aldı. Tecrübeli futbolcu sezonun ilk devresinde 7 sarı 1 de kırmızı kart gördü.