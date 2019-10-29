Umut Nayir: 'Beşiktaşlı çocuklar ağlamayacak demiştim'

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7400
  • Euro
    6,3636
  • Altın
    274,9050
İstanbul
11 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
Rusya Devlet Başkanı Putin'den 29 Ekim tebriği! Rusya Devlet Başkanı Putin'den 29 Ekim tebriği!
Galatasaray yönetimi Onyekuru için harekete geçti Galatasaray yönetimi Onyekuru için harekete geçti
Devletin zirvesi Anıtkabir'de Devletin zirvesi Anıtkabir'de
Max Kruse'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Max Kruse'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Güvenlik Uzmanı Ağar: YPG/PKK sahadan çekilmiyor! Harekat olası! Güvenlik Uzmanı Ağar: YPG/PKK sahadan çekilmiyor! Harekat olası!
Teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi Teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi
Fatih Terim Ocak için 2 'yeni transferi' bitirdi bile! Fatih Terim Ocak için 2 'yeni transferi' bitirdi bile!
Eşi ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu Eşi ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu
Öldürülen DAEŞ lideri Bağdadi'nin kimliği iç çamaşırındaki DNA'dan kanıtlandı Öldürülen DAEŞ lideri Bağdadi'nin kimliği iç çamaşırındaki DNA'dan kanıtlandı
Radamel Falcao için taraftarları yıkacak iddia Radamel Falcao için taraftarları yıkacak iddia
Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları
Çağatay Ulusoy kolları sıvadı! Şimdi de o işe atılıyor Çağatay Ulusoy kolları sıvadı! Şimdi de o işe atılıyor
Dublör kullanıp dolandırdılar! Dublör kullanıp dolandırdılar!
29 Ekim'den önce yaşananlar... Cumhuriyetin ilanına giden süreç nasıl işledi? 29 Ekim'den önce yaşananlar... Cumhuriyetin ilanına giden süreç nasıl işledi?
Derbi galibiyetinin ardındaki sihirli yönetim dokunuşu Derbi galibiyetinin ardındaki sihirli yönetim dokunuşu
Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
Abdullah Avcı inadından vazgeçti, derbide galip geldi Abdullah Avcı inadından vazgeçti, derbide galip geldi
Umut Nayir hukuk bilgisi sayesinde Beşiktaşlı oldu Umut Nayir hukuk bilgisi sayesinde Beşiktaşlı oldu
Diyarbakır annelerinden HDP'ye suç duyurusu: Taktıkları kamerayla desteğe gelenleri fişliyorlar Diyarbakır annelerinden HDP'ye suç duyurusu: Taktıkları kamerayla desteğe gelenleri fişliyorlar
Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Musluk hırsızı tutuklandı Musluk hırsızı tutuklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ekim 2019 Salı 09:48:47 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 09:50:02

Umut Nayir: 'Beşiktaşlı çocuklar ağlamayacak demiştim'

"Gol attım, gözlerim doldu. Aklıma çocukluğumda Beşiktaş’ın şampiyon olamadığı zamanlar ağladığım geldi. Mahallede beni kızdırırlardı. Ben de, 'Büyüyünce gol atacağım, çocuklar ağlamayacak’ derdim."

AKŞAM

UMUT Nayir’ın futbol kariyeri film gibi. Osmanlıspor’da oynadığı dönemde Beşiktaş’la anlaşan, ancak kulübün istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi bir süre askıda bekleyen Umut Nayir, Galatasaray derbisinde Beşiktaş’ın kahramanı oldu. Takımın büyük bir kaostan geçtiği teknik ekip ve oyuncuların camia tarafından sorgulandığı bir dönemde şans bulan Umut, üstelik Burak Yılmaz gibi bir golcünün yokluğunda, onun yerini doldurmakla görevliydi. Sakatlıklar ve eksikliklerin çokluğu nedeniyle bu şansı yakalayan Umut Nayir, attığı golle camiayı ayağa kaldırdı. Beşiktaş taraftarının sönmek üzere olan şampiyonluk hayallerini de yeniden tutuşturdu.

YILLARDIR HAYALiNi KURUYORUM

Spor yazarı Ali Ece karşılaşma sonrası Umut Nayir’la yaptığı duygusal görüşmeyi anlattı. Çocukluğundan beri Beşiktaşlı olan Umut’un, golden sonra gözlerinin yaşarmasının nedenini açıklayan Ali Ece, Umut’un şu ifadeleri kullandığını aktardı: “Abi ben çok eskiden beri Beşiktaşlıyım. Yıllardır hayalini kuruyorum. Gol attım, gözlerim doldu. Aklıma Beşiktaş şampiyon olamadığı zamanlar hüngür hüngür ağladığım geldi. Mahallede beni kızdıranlara, ’Ben büyüyünce çıkıp golü atacağım benden sonra çocuklar ağlamayacak’ derdim. O yüzden bir derbi galibiyetinden sonra da ‘Bir derbi kazandık diye, bize şampiyonluğu vermezler’ dedim.”

HER RİSKİ ALDI KARTAL’A GİTTİ

HUKUK öğrencisi olan Umut Nayir, Osmanlıspor’da oynadığı dönemde ‘FIFA Kuralları uyarınca korunan dönemin’ dışına çıktığı için serbest kalacağı iddiasıyla, yollarını ayırıp Beşiktaş’a imza attı. Artık ‘Korunan dönem’de olmadığını ve disiplin cezası gerektirmeden bir başka takıma imza atabileceğini öne süren Umut’un bu çabası, Osmanlıspor’u anlaşmaya zorladı ve konu tatlıya bağlandı. 2 milyon euro isteyen Osmanlıspor 300 bine razı oldu. Bu şekilde transfer gerçekleşti

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ