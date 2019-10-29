Umut Nayir: 'Beşiktaşlı çocuklar ağlamayacak demiştim'

AKŞAM

UMUT Nayir’ın futbol kariyeri film gibi. Osmanlıspor’da oynadığı dönemde Beşiktaş’la anlaşan, ancak kulübün istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi bir süre askıda bekleyen Umut Nayir, Galatasaray derbisinde Beşiktaş’ın kahramanı oldu. Takımın büyük bir kaostan geçtiği teknik ekip ve oyuncuların camia tarafından sorgulandığı bir dönemde şans bulan Umut, üstelik Burak Yılmaz gibi bir golcünün yokluğunda, onun yerini doldurmakla görevliydi. Sakatlıklar ve eksikliklerin çokluğu nedeniyle bu şansı yakalayan Umut Nayir, attığı golle camiayı ayağa kaldırdı. Beşiktaş taraftarının sönmek üzere olan şampiyonluk hayallerini de yeniden tutuşturdu.

YILLARDIR HAYALiNi KURUYORUM

Spor yazarı Ali Ece karşılaşma sonrası Umut Nayir’la yaptığı duygusal görüşmeyi anlattı. Çocukluğundan beri Beşiktaşlı olan Umut’un, golden sonra gözlerinin yaşarmasının nedenini açıklayan Ali Ece, Umut’un şu ifadeleri kullandığını aktardı: “Abi ben çok eskiden beri Beşiktaşlıyım. Yıllardır hayalini kuruyorum. Gol attım, gözlerim doldu. Aklıma Beşiktaş şampiyon olamadığı zamanlar hüngür hüngür ağladığım geldi. Mahallede beni kızdıranlara, ’Ben büyüyünce çıkıp golü atacağım benden sonra çocuklar ağlamayacak’ derdim. O yüzden bir derbi galibiyetinden sonra da ‘Bir derbi kazandık diye, bize şampiyonluğu vermezler’ dedim.”

HER RİSKİ ALDI KARTAL’A GİTTİ

HUKUK öğrencisi olan Umut Nayir, Osmanlıspor’da oynadığı dönemde ‘FIFA Kuralları uyarınca korunan dönemin’ dışına çıktığı için serbest kalacağı iddiasıyla, yollarını ayırıp Beşiktaş’a imza attı. Artık ‘Korunan dönem’de olmadığını ve disiplin cezası gerektirmeden bir başka takıma imza atabileceğini öne süren Umut’un bu çabası, Osmanlıspor’u anlaşmaya zorladı ve konu tatlıya bağlandı. 2 milyon euro isteyen Osmanlıspor 300 bine razı oldu. Bu şekilde transfer gerçekleşti