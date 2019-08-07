Umut Meraş'tan Bursaspor yönetimine Beşiktaş ve F.Bahçe tepkisi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Bursaspor'un sol beki Umut Meraş, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı ve yeşil-beyazlı kulübe tepki gösterdi.

Umut Meraş açıklamasında, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'ın telefonlarına yanıt vermediğini söylerken; "Kulübümün çıkarlarına katkı sağlamak için bu kadar çaba sarf ederken kulüp başkanımız telefonlarıma yanıt dahi vermemektedir. Sürecin her geçen gün uzatılmasını, başta Bursaspor camiasına sonra da bana yapılmakta olan saygısızlık olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE UMUT MERAŞ'IN AÇIKLAMASI

Değerli Bursaspor camiasına; Şahsım adına her geçen gün basın yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan transfer haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duydum. Profesyonel kariyerimde ilk defa bir kulüp başkanı ve yönetimi tarafından emeklerimin ve iyi niyetimin suistimal edilerek ciddiye alinmadığım için bu açıklamayı üzülerek yapıyorum.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda alacaklarımın ödendiğine dair çıkan haberler kamuoyuna yansıdı. Ben de her gecen gün sahsıma transfer teklifleri gelirken, alacaklarıma karşılık bonservisimi elime alabilecekken zor günler geçiren kulübüm Bursaspor'un zor günlere gelmesinde hatam olduysa karşılık fayda sağlayıp ayrılmamin daha sağlıklı olacağını hissettiğim icin alacaklarıma karşılık bana verilen taahhütlerden dolayı takımım Bursaspor ile birlikte antrenmanlara çıkarak yeni sezon hazırlıklarına başladım.

Haftalardır kulübüm Bursaspor'a şahsım için yurtiçinden ve özellikle de yurtdışından ciddi transfer teklifleri gelmektedir. Teklif edilen rakamlar ekonomik olarak zor durumda olan kulübümüz Bursaspor'u ciddi anlamda rahatlatacak ve belki de mevcut transfer yasağının kalkmasına ön ayak olup Bursaspor'un yeniden hak ettiği yerlere gelmesine katkı sağlayacak tekliflerdir. Ben kulübümün çıkarlarına katkı sağlamak için bu kadar çaba sarf ederken kulüp başkanımız Sayın Mesut Mestan bilmediğim ve bana açıklanmayan nedenlerden ötürü süreci uzatıp bu teklifleri göz ardı etmekte ve israrla benimle iletişim kurmaktan kaçinip telefonlarıma yanıt dahi vermemektedir.

2018 yaz transfer döneminin son gününde dönemin teknik direktörü Sayın Samet Aybaba'nın dönemin yönetimine transferim için diretmesi sonucu Bursaspor'a gerçekleşen transferimde şahsım, eski kulübüm Boluspor'a borçlanarak senet imzalamış ve takımın geri kalanına göre çok düşük bir maaş bedeliyle Bursaspor'a transferim gerçekleşmiştir.

Bu camianın bir parçası olmak adına yaptığım fedakarlıkları, bu sefer de bana 30 maç forma şansı veren, adımı tüm Türkiye'ye duyurup A Milli Takım'a kadar yükselmemde pay sahibi olan minnet duyduğum kulübüm Bursaspor için yapmak isterken yaşanılan süreci hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum.

Gelen tekliflerin şahsım ve ekonomik olarak zor durumda olan kulübüm adına bu kadar umursanmayarak sürecin her geçen gün uzatılmasının başta Bursaspor camiasına sonra da bana yapılmakta olan büyük bir saygısızlık olarak görüyorum.

Takdiri değerli Bursaspor taraftarlarına ve kamuoyuna birakiyorum. Saygılarımla. (Sporx)