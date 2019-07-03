Umut Güner kimdir? Umut Güner Beşiktaş'tan neden istifa etti? soruları tüm futbol takipçileri tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ta Mayıs ayında yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Umut Güner yönetime faksla istifasını sundu. Umut Güner, Negredo, Lens, Vida, Pepe ve Adriano gibi ünlü yıldızların takıma katılmasında yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte önemli rol oynamıştı. Umut Güner istifa haberinin duyulmasının ardından Umut Güner hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Umut Güner hakkında tüm detaylar haberimizde...

UMUT GÜNER KİMDİR?

Umut Güner,1975 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İşadamı ve yönetici Umut Güner, Mart 2012'den itibaren 3 kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanlığına seçilen Fikret Orman'ın listesinden kesintisiz olarak kulüp yönetiminde As Başkan, Pazarlama Komitesi Başkanı, Yeni Stadyum Projesinden Sorumlu Üyeliği ve Transfer Komitesi Başkanı gibi görevlerde bulundu.

Başarılı iş adamı, evli ve 1 çocuk babasıdır.

UMUT GÜNER BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mayıs'ta yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Umut Güner yönetime faksla istifasını sundu. Umut Güner Beşiktaş'tan neden istifa ettiğine dair henüz bir açıklama yapmadı.