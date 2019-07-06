Umut Güner görevinin başında

GÜNEŞ

■ Siyah-Beyazlı camiada şok etkisi yaratan istifa haberinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yönetimde ufak tefek fikir ayrılıklarının olduğu ancak bunun istifa boyutuna ulaşmadığı, Güner’in de görevinin başında olduğu öğrenildi. 1975 doğumlu Güner, As Başkan, Pazarlama Komitesi Başkanı, Yeni Stadyum Projesinden Sorumlu Üyeliği ve Transfer Komitesi Başkanlığı gibi görevler üstlendi.