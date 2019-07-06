06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 23:13:53
Umut Güner görevinin başında
KARTAL’IN transfer sihirbazı olarak anılan yöneticisi Umut Güner'in istifa ettiği haberlerinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.
GÜNEŞ
■ Siyah-Beyazlı camiada şok etkisi yaratan istifa haberinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yönetimde ufak tefek fikir ayrılıklarının olduğu ancak bunun istifa boyutuna ulaşmadığı, Güner’in de görevinin başında olduğu öğrenildi. 1975 doğumlu Güner, As Başkan, Pazarlama Komitesi Başkanı, Yeni Stadyum Projesinden Sorumlu Üyeliği ve Transfer Komitesi Başkanlığı gibi görevler üstlendi.
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