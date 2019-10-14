Umut Bozok, Fransız basınına konuştu: Kalbim Türkiye'nin kazanmasını istiyor

Fransa Ligue 2 takımlarından Lorient'te forma giyen Umut Bozok, Fransa ile Türkiye arasında oynanacak maç öncesi konuştu.

23 yaşındaki oyuncu, İç Anadolu'dan Fransa'ya göç ettiklerini belirterek, "Dedelerimden biri, inşaat işlerinde çalışmak için Fransa'ya geliyor. Babam ise daha sonra dedemin yanına geliyor. Dedem, büyük bir Galatasaray taraftarıydı. Bu virüsü bana da bulaştırdı. Çok küçük yaşlarda bile Galatasaray forması koleksiyonum vardı. Hayalim, bir gün Galatasaray formasıyla İstanbul derbisinde Fenerbahçe'ye karşı oynamak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KAZANMASINI İSTİYORUM"

Tüm kariyerini Fransa'da geçiren Umut Bozok, bu akşam oynanacak maçla ilgili olarak, "Her zaman, iki ülkeyi de destekledim. 2006 ve 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'yı destekledim. 2002'de Türkiye yarı finale yükseldiğinde ise çok küçüktüm. EURO2008'i ise çok net hatırlıyorum. Türkiye, yarı final oynamıştı. Sürprizlerle dolu, harika bir turnuvaydı." dedi.

"Kimin kazanmasını istiyorum, bunu söylemek gerçekten zor." sözleriyle konuşmasını sürdüren Umut Bozok, "Bu tam bir ikilem. Ben Türk kökenliyim ve Fransa'da yaşıyorum. Ancak, sanırım kalbim daha çok Türkiye'nin kazanmasını istiyor. Çünkü, ben kırmızı beyaz renkler için oynuyorum." açıklamasını yaptı.

Fransa'dan çağrı alıp almadığına dair gelen soruya Umut Bozok, "Evet, o dönem Fransa altyaş takımlarına bakan Sylvain Ripoll'dan bir çağrı geldi. Ancak, ben Türkiye'yi tercih ettim. Bu nedenle Fransa'ya olumsuz cevap verdim." dedi.

"TÜRKİYE FORMASI GİYMEK ŞEREFTİR"

Türkiye Milli Takımı tercihiyile ilgili gelen soruya Umut Bozok, "Federasyon, Almanya'daki Türk gençlerini araştırıyordu. 2013'te büyük bir çalışma vardı. Ben de orada fark edildim. Tercihimden 10 gün sonra U17 takımıyla turnuvaya gittim. Ardından uzun bir süre milli takımdan haber alamadım. Bana kimse ulaşmadı ve bir açıklamada yapmadılar. Ancak, ben yine de Türkiye için oynamak istiyordum. Ardından, tekrar bana ulaştılar." dedi.

2017 ve 2018'de 7 maçın kadrosuna giren Umut Bozok, Türk Milli Takımı ile işlerin beklediği gibi gitmediğini belirterek, "Şu ana kadar iyi işler çıkaramadık. Ancak, ben Fransa'da yolda gururla yürüyorum. Türk Milli Takımı formasını giymek bir şereftir." ifadelerini kullandı.

Türk A Milli Takımı'ndan davet gelmesi halinde ne cevap vereceği sorulan Umut Bozok, "Türkiye'ye hayır diyemem." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)