Umuda yolculuk

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında bugün Portekiz'in Braga takımına konuk olacak. Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Siyah-Beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Kartal, Braga maçında yenilmesi halinde Avrupa’ya veda edecek.

AVCI ROTASYONA GİTTİ

■ GRUPTA hiç olmadığı kadar kötü sonuçlar alan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın rotasyona gitmesi dikkati çekti. Tecrübeli teknik adam, sakatlıktan çıkmasına rağmen henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou’nun yanı sıra, Burak, Atiba, Gökhan, Victor Ruiz ve Diaby’i Braga kafilesine dahil etmedi. Siyah-Beyazlılar, Portekiz’e 17 kişilik futbolcu kadrosuyla gitti. Devre arasına kadar takıma katılamayacak olan Dorukhan ve sakatlığı süren Douglas da maç kadrosunda yer almadı.

DEPLASMANDA YENMİŞTİK

■ AVRUPA Ligi’nde yoluna devam etmesi için deplasmanda Braga’yı yenmesi şart olan Beşiktaş, bugüne kadar Portekiz takımlarıyla 14 maça çıkarken, bunlardan sadece 3’ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi'nde birbirlerine rakip olan Beşiktaş ile Braga, birer galibiyet elde etti. Her iki ekip bu galibiyetleri deplasmanda aldı. Beşiktaş, Braga'yı Portekiz'de 2-0 yenerken, İstanbul'daki maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

AVRUPA’DA 220. RANDEVU

■ UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında bugün Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 220. mücadelesine çıkacak. Kartal, Avrupa kupalarında geride kalan 219 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 90 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 46 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 291 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 315 gol gördü.

DIŞARDA 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

■ KARA Kartal, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-Beyazlı ekip, Avrupa'daki son 6 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 8 gol atan temsilcimiz, kalesinde ise 12 gol gördü.

MUHTEMEL 11’LER:

BRAGA: Matheus, Esgaio, Viana, Pablo, Sequeira, Fransergio, Palhinha, Galeno, Andre Horta, Ricardo Horta, Paulinho

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Roco, Vida, Rebocho, Boyd Ljajic, Elneny, Oğuzhan, Caner, Umut