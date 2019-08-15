Ümraniye’de Şili çetesi

GÜNEŞ

■ 32 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, Gary Medel aracılığıyla Vidal’e ulaştı ve kulübün tüm kulvarlardaki hede erini anlattı. Roco’yla birlikte 3 Şili Milli Takımı oyuncusuyla yola çıkmak isteyen Kartal, Barcelona’yla da kiralama şartlarını görüşüyor. Öte yandan, düşünmek için süre isteyen Vidal’in Instagram’da kendisie “Come to Beşiktaş” yazan bir taraftarın bu yorumunu beğenmesi dikkat çekti.