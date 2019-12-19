Ümit Öztürk’ün kokartını söktüler

GÜNEŞ

■ Hakemler, FIFA kokartını ocak ayında Antalya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak. Bu yıl üst klasmanda FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk listeden çıkarılırken, yerine Arda Kardeşler dahil edildi. Öztürk, G.Saray Trabzonspor maçında VAR ekranından gördüğü halde Trabzonspor'un penaltısını vermemiş ve Diagne’yi oyundan atmamıştı. Devam eden süreçte Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışına tutunmuş ve mutlu sona ulaşmıştı.