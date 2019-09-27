27 Eylül 2019 Cuma 11:48:12 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 11:50:24
Ümit Özat'ın yeni rotası Azerbaycan
Antrenörlük kariyeri boyunca Türkiye'de önemli takımlar çalıştıran Ümit Özat'ın yeni durağı Azerbaycan oluyor.
Adana Demirspor'daki görevine son verilen Ümit Özat, Azerbaycan ekibi Sabah FK ile anlaşma aşamasında...
İstanbul'a gelen Sabah FK yöneticileri, genç teknik adamla görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmelerin ilk etapta olumlu geçtiği, anlaşmanın en kısa zamanda tamamlanabileceği öğrenildi.
İlk 5 haftada yalnızca 2 puan toplayabilen Sabah FK, 8 takımlı ligde son sırada bulunuyor.
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