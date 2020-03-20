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20 Mart 2020 Cuma 00:30:22 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 00:42:31

Ümit Özat kendini karantinaya aldı

Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica'yı çalıştıran fakat bu süreçte çalışma ve oturum izni alamayan Ümit Özat, Türkiye'ye döndü. Özat, koronavirüs tedbirleri gereği kendisini 14 gün karantinaya aldı.

Türkiye'de son olarak 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran ve ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan Ümit Özat, 16 Aralık 2019'da Bosna-Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Ajansspor'da yer alan habere göre geçen 3 aylık süreçte Özat'a oturum ile lisans izni verilmedi ve 43 yaşındaki çalıştırıcı bugün Türkiye'ye döndü.

Özat'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini 14 günlük karantinaya alacağı ifade edildi.

 

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