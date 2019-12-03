Umar Aminu: Umarım uzunca bir süre bu form grafiğinde kalmayı devam ederim

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Aminu Umar, performansının yükselmeye başladığını ve formunu korumak istediğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Yılport Samsunspor ile 5 Aralık Perşembe günü sahasında karşılaşacak yeşil-mavili ekip, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Umar, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde İttifak Holding Konyaspor'a karşı önemli bir üç puan aldıklarını belirtti.

Ligin 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacaklarına değinen Umar, "Zor durumda olduklarını duyduk. Oyuncu olarak bu tür takımların durumuna üzülüyorum. Çünkü her takımın başına gelebilecek bir şey ama açıkçası kendimizi düşünmek zorundayız. Biz oraya kazanmak için gideceğiz. Öncelikli olarak kendi işimizi yapmaya gideceğiz. Bir şekilde üç puan çıkarabilecek şans önümüze çıkarsa bu şansı iki elimizle yakalamaya çalışacağız. Bizim için önemli olan orada üç puanı almaktır." diye konuştu.

Takımla sezon başı kampına katılamadığı için iyi başlangıç yapamadığına işaret eden Umar, şunları kaydetti:

"Daha sonra tekrar bir sakatlığım oldu. Sakatlıktan sonraki dönüşe bakılırsa da yüzde yüz olmasa da iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum. Daha da güçlü olmaya çalışacağım ama şu anda son maçla beraber iyi bir çıkış yakaladım. Umarım uzunca bir süre bu form grafiğinde kalmayı devam ederim."

(AA)