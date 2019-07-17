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17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18:14 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20:26

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ilk maçında Fiorentina, Guadalajara'yı 2-1 yendi

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ilk maçında Fiorentina, Guadalajara'yı 2-1 yendi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İtalyan temsilcisi Fiorentina, ABD'nin Cook County kentindeki SeatGeek Stadı'nda Meksika'nın Guadalajara ekibiyle karşılaştı.

Karşılaşmada Guadalajara'nın golünü 25. dakikada Eduardo Lopez atarken, Fiorentina'nın gollerini 27. dakikada Giovanni Simeone ve 52. dakikada Riccardo Sottil kaydetti.

Guadalajara'da forma giyen Alan Pulido, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Avrupa'nın önde gelen 12 takımının yer aldığı 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD, Çin ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United ve Tottenham Hotspur, İspanya'dan Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter ve Fiorentina, Portekiz'den Benfica ile Meksika'dan Guadalajara kulüpleri katılıyor.  (AA)

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