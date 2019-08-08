  • Bist 100
    99208.5
  • Dolar
    5,4574
  • Euro
    6,1349
  • Altın
    262,1550
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı
Altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi Altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi
Uçak skandalının ardından Polonya Meclis Başkanı Marek Kuchcinski istifa ediyor Uçak skandalının ardından Polonya Meclis Başkanı Marek Kuchcinski istifa ediyor
Japon otomotiv devi Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı Japon otomotiv devi Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı hareketliliği başladı: THY 59 ek sefer koydu İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı hareketliliği başladı: THY 59 ek sefer koydu
Küçük çocuğa işkence soruşturmasında 'ihmal' iddiası Küçük çocuğa işkence soruşturmasında 'ihmal' iddiası
Galatasaray, Akhisarspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi Galatasaray, Akhisarspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor, Hollandalı orta saha oyuncusu Rienstra ile sözleşme imzaladı Kayserispor, Hollandalı orta saha oyuncusu Rienstra ile sözleşme imzaladı
Uludağ Limonata Bursaspor’un Arkasında! Uludağ Limonata Bursaspor’un Arkasında!
Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkileyecek bir durum yok Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkileyecek bir durum yok
Çin'den ABD'ye teknoloji şirketleri tepkisi Çin'den ABD'ye teknoloji şirketleri tepkisi
TFF Başkanı Özdemir: Bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar TFF Başkanı Özdemir: Bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
Erşat Salihi: Türkmenler, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğu için terörün hedefi oldu Erşat Salihi: Türkmenler, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğu için terörün hedefi oldu
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi: Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını BM'ye taşıyacağız Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi: Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını BM'ye taşıyacağız
Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü
ABD askeri iletişim uydusunu fırlattı ABD askeri iletişim uydusunu fırlattı
Denizli depremi sonrası uzmanlar uyardı: Evlerinde arıza olanlar 5-10 gün evlerine girmesin Denizli depremi sonrası uzmanlar uyardı: Evlerinde arıza olanlar 5-10 gün evlerine girmesin
Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem hayata geçiyor Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem hayata geçiyor
Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
Beşiktaş, Daniel Sturridge ile görüşmelere başladı Beşiktaş, Daniel Sturridge ile görüşmelere başladı
Vodafone Park, UEFA Süper Kupa maçına hazırlanıyor Vodafone Park, UEFA Süper Kupa maçına hazırlanıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:22:07 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:24:50

Uludağ Limonata Bursaspor’un Arkasında!

Uludağ İçecek Türkiye’nin ilk ambalajlı limonatası olan Uludağ Limonata markası ile Bursaspor Kulübü’ne forma sırt sponsoru olarak verdiği desteği 2019-2020 yılında da sürdüreceğini açıkladı.

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük ve en köklü içecek şirketi olan Uludağ İçecek, Uludağ Limonata markasıyla Türkiye Kupası’nın kazanıldığı 1985 yılında başlayan Bursaspor forma sponsorluğunu 2005-2007’de Süper Lig’e yükseldiği dönemde, Bursaspor’un Süper Lig şampiyonu olduğu 2009-2010 sezonunun yanı sıra 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da devam ettirdi.

Uludağ İçecek, Bursaspor Kulübü Futbol Takımı’nın forma sırt sponsorluğunu 2019-2020 sezonunu da kapsayacak şekilde uzattı. 7 Ağustos 2019 günü Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Uludağ İçecek’i temsilen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve Uludağ İçecek CEO’su Mete Öz, Bursaspor’dan ise Başkan Mesut Mestan katıldı.

Sponsorluk töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Mesut Mestan, “Bizim için önemli günlerden bir tanesi. Uludağ İçecek ailesi ile sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Bursaspor için hayırlı olmasını arzuluyoruz” açıklamasında bulundu.

Uludağ İçecek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, aile olarak çocukluktan beri Bursasporlu olduklarını ve Bursaspor’un iyi gününde de kötü gününde de destek verdiklerini söyledi: “Biz çocukluktan beri aile olarak Bursasporluyuz. Atatürk Stadı’nda büyüdük. Önemli olan kurumların, taraftarların, şirketlerin Bursaspor’un yanında olması. 2000’den bu yana Bursaspor’un formasının arkasında iyi günde de kötü günde de biz olduk. Babamın yönetici olduğu dönemde kupa şampiyonu olurken Uludağ forma sponsoruydu. Ağabeyim Levent Kızıl başkanlığında da 2. Lig şampiyonu olmuştuk.” 

Uludağ İçecek İcra Kurulu Başkanı Mete Öz, “2005-2006 sezonun da ben yöneticiydim. Bu duruma benzer bir durum vardı. Hesaplar hacizliydi ve yayın geliri yoktu. Spor Toto’dan gelir vardı. Gençlik Spor ona el koymuştu. Merinos hesaplarıyla iş yaptık. Mesut Başkanımız o dönem genel sekreter ben de mali asbaşkandım. O gün oldu, bugün de olacağına inanıyorum. Biz Uludağ İçecek olarak Bursaspor’un 30-40 yıldır arkasındayız. Son 20 yılda en fazla destek vereniz ve arkasında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik krize karşın yine Bursaspor’un arkasında olmaktan gurur duyuyoruz. O zaman uğurlu gelmiştik. İnşallah bu yıl da uğurlu geliriz ve Süper Lig’e çıkarız “dedi.

Atambayev gözaltında
Deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarı!
Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi
Denizli'de deprem sonrası heyelan anı kameraya yansıdı
"En büyük pişmanlığım G.Saray’a gitmekti"
Ege beşik gibi!
İstanbul Havalimanı'nda robotlar yolculara danışma hizmeti vermeye başladı
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan boşandı
En kritik bölgede inlerine girdik! Panikleyince bakın ne yaptılar...
Terim maç sonunda patladı! Lakayt oyunları sonrası harekete geçti
Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu
Netflix nasıl denetlenecek?
1.5 dakika mülakat mı olur?
'Asıl hedef Türkiye'dir'
F.Bahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum
CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
'Türk-ABD, arasında olası çatışma engellendi'
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Şanlıurfa'da canlı bomba etkisiz hale getirildi
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ