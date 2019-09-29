'Ülkeme döneceğim'

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Tecrübeli futbolcu, “Ailem Brezilya'yı çok seviyor. Onlar için geri dönmeyi düşünüyorum. Ülkede birçok büyük takım var. Elbette Fluminense'ye daha yakınım ama asla bilemeyiz. Neler olacağını göreceğiz. G.Saray formasıyla daha çok başarı kazanmak istiyorum.”