29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 22:52:05
'Ülkeme döneceğim'
G.SARAY’IN Brezilyalı sağ beki Mariano, Brezilya'da yayın yapan ESPN'e Ülkeme dönmeyi düşünüyorum açıklamasında bulundu.
Gunes.com.tr
Tecrübeli futbolcu, “Ailem Brezilya'yı çok seviyor. Onlar için geri dönmeyi düşünüyorum. Ülkede birçok büyük takım var. Elbette Fluminense'ye daha yakınım ama asla bilemeyiz. Neler olacağını göreceğiz. G.Saray formasıyla daha çok başarı kazanmak istiyorum.”
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