Uğurcan fırtınası

GÜNEŞ

■ Karaman, 13 maçlık periyotta 21 farklı oyuncusundan faydalandı. 13 maça da ilk 11'de başlayan Uğurcan Çakır tüm maçlarda 90 dakika süre alarak 1.170 dakika ile zirvede yer aldı. Milli kaleciyi 13 maça da 11'de başlayan ancak Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle 31. dakikada oyundan çıkan Filip Novak (1111 dakika) takip etti.