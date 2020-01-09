09 Ocak 2020 Perşembe 15:33:11 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 15:35:03
Uğurcan Çakır: Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa ile file bekçisi Uğurcan Çakır basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde;
Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor, büyük kulüpler... Bu durum beni daha da motive ediyor ancak bunlar hocamızın, başkanımızın vereceği kararlar.
Her Türk gencinin hayallerinden biri de milli formayı giyebilmektir. Orası çok önemli bir yer. Oynasanız da oynamasanız da orada bulunmak çok önemli. Elemelerde ne yaptığımız ortada. Çok kaliteli ve iyi bir hocaya sahibiz.
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