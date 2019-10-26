Uğurcan Çakır: 'Boş kağıda imza atarım'

AKŞAM

TRABZONSPOR’UN başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın ağabeyi Necdet Çakır, 61.saat.com’a konuştu. Krasnodar maçından sonra Necdet Çakır mikrofonlara şu açıklamayı yaptı: “Ailecek gurur içerisindeyiz. Uğurcan’ın yükselişi Türk futbolu için iyi oldu. İngiliz kulüpler olsun ilgilendi. Uğurcan’ın önceliği tabi ki Trabzonspor. Uğurcan’da bu performansına devam eder. Biz ailecek zaten tıbben Trabzonspor taraftarıyız.

SEVGİMİZ BABADAN GELME

Transfer konusunda kardeşim Uğurcan’ın kafası çok rahat, kendisi söylüyor. Trabzonspor’da kalmaktan oldukça memnun. Kulübe güveniyor. Takım arkadaşlarına güveniyor. ‘Boş kağıda da imza atardım’ diyor. Küçüklükten beri öyle söylüyor. Babadan gelme bir Trabzonspor sevgimiz var.’’