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20 Eylül 2019 Cuma 18:38:07 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 18:38:39

Uğurcan Çakır, 2025'e kadar Trabzonspor'da

Trabzonspor, performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına giren genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı ve 23 yaşındaki ismin maaşına da iyileştirme yapıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir." denildi.

"YILLIK MAAŞI 3,5 MİLYON TL OLDU"

Trabzonspor'un açıklamasının devamında "2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir." denildi.

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