Ufuk Sarıca'dan Larkin açıklaması: Ben de bir an önce Larkin'in TC statüsüne geçmesini bekliyorum

ING Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının flaş takımı Pınar Karşıyaka oldu.

A Milli Takımı da çalıştıran Ufuk Sarıca yönetiminde 2014-15 sezonunda şampiyonluğa ulaşan İzmir ekibi, ilk devre liderliğini son saniye basketi ile Anadolu Efes'e kaptırsa da oynadığı basketbolla alkışları alan taraftı.

Ve 3 yıl sonra tekrar Pınar Karşıyaka'ya dönen Ufuk Sarıca hem ilk yarıyı hem de A Milli Takım'ı anlattı

Pınar Karşıyaka ile ikinci döneminizde de başarıyı yakaladınız. Bunun sırrı nedir?

Karşıyaka ile bir bağım var. Şehirle, taraftarla, kulüp ile... Ama bu tabii sistemle de alakalı. Bizim 4 senede Avrupa Ligi'ne çıkardığımız bir organizasyon vardı ama sürecini tamamlamıştı. Ondan sonra yine iki sene play-off oynamamış Beşiktaş ile final oynadık ve geri döndük. Sonuçta bu bir ekip işi, organizasyon işi, çalışma işi, doğruları koyma işi.

"SINIR KALKTI, TÜRKLER OYNUYOR"

Şehirde şampiyonluk havası var mı... Kupa için ne düşünüyorsunuz?

Şampiyonluk için konuşmak için erken. İlk yarıyı çok iyi bir yerde bitirdik. Lider de bitirsek şampiyonluk için erkendi. Ama oraya aday olabilmek bence en önemlisi, bunu telaffuz ettirebilmek önemli. Biz bunu yaptık. Pınar Karşıyaka ile anlaştığımızda hemen hafızalarda bu canlandı. Ama bu beni korkutmuyor. Daha fazla motive ediyor.

EuroCup'a bakış açınız nasıl?

İlk senede niye bir tane kupa kazanmayalım? Ayrıca Avrupa'da o kupa değersiz, bu değerli diye düşünürsek bizim ülke olarak kaç tane kupamız var diye sormak lazım. Zaten ilk dönemden yarım kalan bir işimiz var. O yüzden çok istiyorum; hem kendi kariyerim hem Pınar Karşıyaka hem İzmir ve hem de ülke için... O yüzden alabiliyorsanız her kupayı almak lazım.

Taraftarlarla bağınız nasıl?

Müthiş, İzmir'de zaten sokağa çıktığım zaman devamlı ilgi var. Ama bunun karşılığı da var bende. Tek taraflı sevgi güzel bir şey de sen o sevginin karşılığını severek veriyorsan da önemli. Benim Karşıyaka'da Bostanlı'da ismime ait parkım var. Bu çok onurlu, gururlu bir şey. Madalya, kupa bunları herkes kazanabilir ama bu tip bir organizasyonda böyle bir şeye nail olmak çok güzel bir şey. Belli bir yaşta veya ölüp gittikten sonra insanın değerini anlarlar, verirler ama bunu yaşarken görmek çok güzel.

Aynı zamanda Milli Takım başantrenörüsünüz. Bu sezon yabancı sayısı azaldı, Türk oyuncuların süreleri arttı. Türk oyuncuların gelişimini nasıl buluyorsunuz?

Baktığınız zaman bu kural Türk oyunculara fayda getirdi. Tam olarak da tamamlanmadı. Gelecek sezon belki daha da iyi olacak. Burada bence en büyük gerçek; her takımın kaliteli yabancısı yok ki. Tamam 4-5 takım getiriyor ama herkes şampiyonluğa da oynamıyor. O zaman biz de neden buralarda bazı Türk oyunculara bu şansı vermeyelim? Elbet bazı hataları olacak veya belki yenilgiler de olacak. Uzun vadeli olarak ülkemiz için nasıl oyuncu yetiştirebiliriz bunu düşünmemiz lazım.

"ABD'Yİ YENECEKTİK!"

Gelelim Milli Takım'a. Olimpiyat elemelerindeki grubu nasıl buluyorsunuz?

Bir kere sistem daha zor. Altı takım var ve biri çıkıyor. Her grup zor olacaktı. Sırbistan da Litvanya da... Ama biz zorun zorunu çektik. Birincisi gruptan çıktıktan sonra bizi Kanada ile Yunanistan bekliyor. İkincisi; yol gideceğiz. Dolayısı ile sezon bittikten 2-3 gün sonra gitmemiz gerekecek. Oraya gittiğimiz zaman o tarihte maç yapacak Milli Takım bulmak çok zor.

Artı çok gençleştirdiğimiz bir takım var. Oynamayan oyuncularla kurduğumuz bir takım. Bir de bizim buralarla ilgili hayalimiz var. Dünya Kupası'nda ABD'yi yenebileceğimizi kimse düşünüyor muydu? O gün bazı talihsizlikler olmasa kazanacaktık. Elemelerde de çıkacağız, elimizden geleni yapacağız. İnat edeceğiz. İnşallah da başarırız ama kolay mı? Zor.

Shane Larkin takıma nasıl katkı sağlayacak?

Larkin çok iyi ve tutulması zor bir oyuncu. Zaten bunu gösteriyor. Ben de bir an önce Larkin'in TC statüsüne geçmesini bekliyorum çünkü o zaman benim elimde iki tane alternatif olacak. Hem Scottie hem Larkin... İkisi de iyi oyuncu. Keşke Larkin hemen gelse de şubattaki milli maçlarda takımla olsa.

Kadın Milli Takımı'nda olduğu gibi hem Larkin hem de Wilbekin'i çağırma ihtimali var mı?

Bence Türk avantajını onlara verdiğimize göre, öyle bir karar alırsak ikisinin de gelmesi gerekir. Kolay zor diye bir şey yok. Çünkü sakatlıklar oluyor. Mesela geçen sene Scottie Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızda oynamadı.

(Sabah)