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16 Ekim 2019 Çarşamba 19:07:56 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:08:33

UEFA'ya tokat gibi cevap! 'Ama niye?'

UEFA, Arnavutluk ile Fransa maçlarında Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının 'asker selamı' vermeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başakşehir Kulübü'nün Esports hesabı, "Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye?" diyerek soruşturmaya tepki gösterdi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Pazartesi günü Fransa, Cuma günü de Arnavutluk ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Fanatik'in haberine göre, UEFA'nın soruşturma başlattığı 'Asker selamı'nın FIFA'nın lisansladığı video oyununda yer aldığı görüldü.

​Başakşehir Kulübü'nün Esport hesabı, oyunun 2020 yılı edisyonunda, futbolcuların 'Asker selamı'yla gol kutlaması yapabildiğini gösteren bir videoyu, Twitter'dan "Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye??" mesajıyla paylaştı.

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