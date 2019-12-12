UEFA'nın asker selamı kararı belli oldu! Ceza yok...

Euro 2020 elemelerinde A Milli Takım oyuncuları özellikle 1-1 berabere biten Fransa maçında Kaan Ayhan'ın golünden sonra verdiği "asker selamı" üzerine UEFA soruşturma açmıştı. A Spor'un ulaştığı bilgiye göre UEFA'nın yaptığı geniş kapsamlı soruşturma sonrasında ceza vermeyeceği öğrenildi.

50 bin Euro para cezası

UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi. UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi