13 Ekim 2019 Pazar 12:40:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 12:40:50
UEFA'dan soruşturma iddialarına yalanlama geldi
UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.
A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede golün ardından oyuncularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize gönderdiği asker selamının UEFA tarafından inceleneceği iddia edilmişti. UEFA konuyla ilgili açıklama yaptı.
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