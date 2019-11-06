UEFA'dan Selçuk İnan için 'Sihirbaz' göndermesi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak

Kritik mücadele öncesinde UEFA'nın Twitter'daki Almanya edisyonu, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan'la ilgili bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin Santiago Bernabéu'da gerçekleştirdiği son idmanda Selçuk İnan'ın topla çalıştığı bölüme ait bir kare yayınlayan UEFA, başarılı futbolcu için 'sihirbaz' göndermesi yaptı.